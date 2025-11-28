Bazar das Voluntárias da Santa Casa começa na próxima semana

O tradicional Bazar das Voluntárias da Santa Casa de São Carlos, realizado há 25 anos, acontece neste ano de 02 a 07 de dezembro, das 9h às 17h, na Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, n° 793, ao lado do hospital. A ação é realizada anualmente pelo grupo de voluntárias que, ao longo de todo o ano, dedica tempo e talento para confeccionar peças artesanais que serão vendidas em prol da instituição.

O bazar reúne uma grande variedade de produtos feitos à mão, como toalhas de lavabo, rosto e banho, bate-mãos, porta-prendedores, jogos americanos bordados e itens com temática natalina. Cada peça carrega um toque especial, resultado da dedicação e do cuidado das voluntárias.

Os preços começam a partir de R$ 15, tornando o evento acessível para todos os bolsos. Todo o valor arrecadado será destinado integralmente à Santa Casa de São Carlos, contribuindo para a manutenção dos serviços prestados a mais de 400 mil pessoas de São Carlos e de outras cinco cidades da região: Descalvado, Dourado, Porto Ferreira, Ibaté e Ribeirão Bonito.

Para a coordenadora do Grupo de Voluntárias, Mariângela Pucci Toledo, o bazar representa muito mais do que uma ação beneficente. “Cada peça que produzimos leva um pouco de nós: nosso tempo, nossa dedicação e nosso carinho pela Santa Casa. Ver a comunidade participar, apoiar e reconhecer esse trabalho é o que nos motiva todos os anos. Convidamos todos a visitarem o bazar e contribuírem com essa causa tão importante.”

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, destaca a importância desse gesto solidário para a instituição. “As voluntárias desempenham um papel essencial no fortalecimento da Santa Casa. O bazar é uma demonstração de amor e compromisso com a saúde da nossa população. Agradecemos profundamente esse trabalho incansável e convidamos a comunidade a prestigiar o evento, que faz diferença direta na vida de milhares de pessoas.”

