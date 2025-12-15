Bazar das Voluntárias da Santa Casa arrecada mais de 11 mil reais

O bazar reuniu uma grande variedade de produtos feitos à mão, como toalhas de lavabo, rosto e banho, bate-mãos, porta-prendedores, jogos americanos bordados e itens com temática natalina. Cada peça carregava um toque especial, fruto do cuidado e do compromisso das voluntárias. Com preços a partir de R$ 10, o evento atraiu visitantes de toda a cidade, que puderam adquirir produtos exclusivos e, ao mesmo tempo, contribuir com uma causa solidária.

Para a coordenadora do Grupo de Voluntárias, Mariângela Pucci Toledo, a edição deste ano reforça a força do trabalho coletivo. “É muito gratificante ver que todo o nosso esforço ao longo do ano se transforma em um resultado tão significativo. Cada valor arrecadado fortalece a Santa Casa e permite que continuemos oferecendo serviços de qualidade à comunidade.”

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, destaca o impacto da iniciativa. “O bazar é uma demonstração de solidariedade que faz diferença real na vida das pessoas. Essa arrecadação de mostra o quanto a comunidade valoriza e acredita no trabalho da Santa Casa. Agradecemos profundamente a cada voluntária e a todos que participaram e contribuíram para esse sucesso.”

O tradicional Bazar das Voluntárias da Santa Casa de São Carlos, que foi realizado no início de dezembro, arrecadou R$ 11.803. Organizado pelo grupo de voluntárias, que dedica tempo e talento ao longo de todo o ano para a confecção de peças artesanais, o evento teve toda a renda destinada à Santa Casa de São Carlos, contribuindo para a manutenção dos serviços oferecidos à população local e às outras cinco cidades atendidas pela instituição.