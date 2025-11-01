Bazar Cultural chega à Cidade Aracy com doações e atividades gratuitas

A Cidade Aracy receberá, no dia 8 de novembro de 2025, mais uma edição do “Bazar Cultural”, promovido pela Campanha USP do Agasalho, em São Carlos. O evento acontecerá na EMEB Arthur Natalino Deriggi, localizada próxima à UPA da Cidade Aracy, e promete um dia de solidariedade, cultura e lazer para toda a comunidade.

A programação acontece das 10h às 17h, com distribuição de doações — como roupas, calçados e outros itens de necessidade — entre 10h e 16h30, mediante o uso de fichas. Além disso, o público poderá participar de bingo, oficinas, dinâmicas, atividades culturais e atendimentos médicos, em uma iniciativa que busca unir cuidado, cidadania e entretenimento.

A organização convida toda a população a participar e reforça o caráter solidário da ação, que beneficia diretamente famílias em situação de vulnerabilidade social.

Local: EMEB Arthur Natalino Deriggi (próxima à UPA da Cidade Aracy)

Data: 8 de novembro de 2025

Horário: das 10h às 17h

Leia Também