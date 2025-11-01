(16) 99963-6036
sábado, 01 de novembro de 2025
Cidade

Bazar Cultural chega à Cidade Aracy com doações e atividades gratuitas

Evento promovido pela Campanha USP do Agasalho será realizado em 8 de novembro, com oficinas, bingo, atendimentos e muita diversão para as famílias

01 Nov 2025 - 11h07Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Bazar Cultural chega à Cidade Aracy com doações e atividades gratuitas -

A Cidade Aracy receberá, no dia 8 de novembro de 2025, mais uma edição do “Bazar Cultural”, promovido pela Campanha USP do Agasalho, em São Carlos. O evento acontecerá na EMEB Arthur Natalino Deriggi, localizada próxima à UPA da Cidade Aracy, e promete um dia de solidariedade, cultura e lazer para toda a comunidade.

A programação acontece das 10h às 17h, com distribuição de doações — como roupas, calçados e outros itens de necessidade — entre 10h e 16h30, mediante o uso de fichas. Além disso, o público poderá participar de bingo, oficinas, dinâmicas, atividades culturais e atendimentos médicos, em uma iniciativa que busca unir cuidado, cidadania e entretenimento.

A organização convida toda a população a participar e reforça o caráter solidário da ação, que beneficia diretamente famílias em situação de vulnerabilidade social.

Local: EMEB Arthur Natalino Deriggi (próxima à UPA da Cidade Aracy)
Data: 8 de novembro de 2025
Horário: das 10h às 17h

Leia Também

O transporte coletivo sustentável durou quase 5 décadas
SÃO CARLOS 168 ANOS10h00 - 01 Nov 2025

O transporte coletivo sustentável durou quase 5 décadas

Escola de Férias de Microscopia 2026 da UFSCar está com inscrições abertas
Cidade09h06 - 01 Nov 2025

Escola de Férias de Microscopia 2026 da UFSCar está com inscrições abertas

UFSCar realiza pesquisa sobre democratização da educação no Brasil e na Hungria
Cidade21h04 - 31 Out 2025

UFSCar realiza pesquisa sobre democratização da educação no Brasil e na Hungria

Outubro é marcado por celebração e conscientização no Centro de Convivência do Idoso Vera L. Pilla
Cidade19h56 - 31 Out 2025

Outubro é marcado por celebração e conscientização no Centro de Convivência do Idoso Vera L. Pilla

18ª Feira de Adoção Pet acotece dia 8 de novembro no Canil Municipal
Pet animais19h46 - 31 Out 2025

18ª Feira de Adoção Pet acotece dia 8 de novembro no Canil Municipal

Últimas Notícias