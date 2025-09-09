(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Cidade

Bazar beneficente do PACC acontece nesta sexta e sábado no Santa Felícia

09 Set 2025 - 15h26Por Jessica Carvalho R.
O Projeto Amigos Contra o Câncer (PACC) promove nesta sexta-feira (12) e sábado (13) um bazar beneficente no bairro Santa Felícia.

O evento tem como objetivo arrecadar recursos para os projetos sociais da ONG, que atua no apoio a pacientes e famílias em tratamento contra o câncer.

O bazar será realizado na rua Domingos Diegues n° 200, com funcionamento na sexta das 09h às 16h e no sábado das 09h as 12h. Todas as peças estarão disponíveis a preço único de R$ 5,00, o que garante a oportunidade de encontrar itens de qualidade com valores acessíveis.

Segundo a organização, todo o valor arrecadado será revertido integralmente para os projetos desenvolvidos pelo PACC, que há anos atua transformando vidas por meio de apoio social e acolhimento.“Além de ajudar, quem participar vai poder adquirir roupas por um valor simbólico. Cada presença faz toda a diferença”, destaca a entidade.

