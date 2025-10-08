(16) 99963-6036
Bazar beneficente acontece neste sábado na Igreja São Domingos

08 Out 2025 - 15h40Por Jessica Carvalho R
Voluntários realizam neste sábado, 11 de outubro de 2025, o tradicional Bazar, que ocorrerá no salão da Igreja São Domingos, em São Carlos. O evento acontece das 8h às 13h, com qualquer peça sendo vendida por apenas R$ 2,00.

O bazar, que teve sua data alterada de setembro para outubro, oferece roupas e calçados em bom estado, destinados a toda a comunidade. A iniciativa tem como objetivo promover solidariedade e acessibilidade, além de arrecadar recursos para ações sociais desenvolvidas pelo grupo.

Local: Salão da Igreja São Domingos
Endereço: Rua José Carlos Gonçalves Neto, 151 – Jardim Castelo Branco, São Carlos 
Horário: das 8h às 13h
Qualquer peça: R$ 2,00
WhatsApp (16) 99287-1904

 

