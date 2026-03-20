Baterista JoÃ£o Barone lanÃ§a livro sobre a histÃ³ria dos Paralamas em SÃ£o Carlos

Baterista JoÃ£o Barone lanÃ§a livro em SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O baterista João Barone, integrante da banda Os Paralamas do Sucesso, estará em São Carlos nesta sexta-feira, 20 de março, para o lançamento do livro “1,2,3,4! Contando o tempo com Os Paralamas do Sucesso”. O evento acontece a partir das 17h, no Anfiteatro Bento Prado Jr., localizado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com entrada gratuita.

A obra traz um relato pessoal e detalhado da trajetória da banda, desde os primeiros passos no início dos anos 1980 até a consagração nacional e internacional. Barone relembra episódios marcantes, como o início inesperado ao assumir a bateria em um show improvisado em 1981, ao lado de Herbert Vianna e Bi Ribeiro, além dos ensaios, turnês e bastidores de gravações que marcaram a carreira do grupo.

Dividido em 84 capítulos, o livro percorre momentos históricos da banda, incluindo o impacto do show no Rock in Rio 1985, considerado um divisor de águas na trajetória dos Paralamas. A narrativa também revela curiosidades sobre a criação de sucessos e o convívio com outros artistas da mesma geração.

Durante o evento em São Carlos, o público poderá participar de um bate-papo com o autor, mediado pelo jornalista Fabricio Mazocco, seguido de sessão de autógrafos. A publicação, lançada pela editora Máquina de Livros, tem 416 páginas e preço sugerido de R$ 89.

Segundo Barone, a motivação para escrever o livro foi preservar memórias de mais de quatro décadas dedicadas à música. “Sou a prova de que os sonhos podem se tornar realidade”, afirma o músico ao destacar a longa trajetória ao lado dos Paralamas.

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