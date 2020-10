“Bate-papo” em São Carlos discute o Dilema da Inteligência Artificial e seus impactos nas redes sociais

Crédito: Divulgação

A inteligência artificial é a bola da vez, mas quem não vive no mundo científico pode encontrar alguma dificuldade em compreender esse vasto campo do conhecimento. Levar informações de qualidade a todos os públicos que se interessam por esse assunto é o objetivo de dois bate-papos online que serão realizados dias 22 e 23 de outubro, a partir das 19 horas, pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Os eventos marcam a inauguração da série ICMC AO VIVO – Diálogos construtivos.

Nesses dois primeiros bate-papos online, o foco será debater questões que aparecem no recém-lançado documentário O Dilema das Redes (1h34m), dirigido por Jeff Orlowski. Ao reunir ex-funcionários e executivos de empresas como Google, Facebook e Twitter, a produção tem atraído a atenção da mídia e de espectadores preocupados com as consequências do uso das redes sociais, incluindo o impacto do uso das ferramentas e técnicas de inteligência artificial. Em uma das cenas do documentário, Tristan Harris, um ex-designer que trabalhou na criação da interface do Gmail, declara: “Dois bilhões de pessoas terão pensamentos que não teriam normalmente, porque um designer do Google disse: é assim que as notificações vão aparecer na tela para a qual você olha quando acorda.”

Quem assistiu ao documentário deve estar curioso para saber o que pensam os pesquisadores brasileiros especializados em inteligência artificial. Como esses cientistas enxergam os riscos dos mecanismos criados para as redes sociais? É possível eliminar, ou pelo menos reduzir, esses riscos? Será que a solução é parar de usar as redes sociais ou há maneiras de utilizá-las sem permitir que essas plataformas tenham acesso, o tempo todo, a dados sobre quem somos, de que gostamos, o que pensamos, em quem votamos etc.?

Para conversar sobre essas e muitas outras questões, a partir das 19 horas de quinta-feira, 22 de outubro, o convidado é o professor Moacir Ponti, do ICMC. Ele vai contar como surgiram as chamadas redes neurais artificiais, explicar como elas são hoje utilizadas nas redes sociais e quais seus impactos na vida de todos nós, relacionando com trechos do documentário. Presidente da Comissão de Cultura e Extensão (CCEx) do Instituto, Ponti desenvolve pesquisas em aprendizado profundo (deep learning) e aprendizado de representações, com aplicações em sinais, imagens e vídeos.

Já na noite de sexta-feira, 23 de outubro, também a partir das 19 horas, é a vez do professor Fernando Osório, do ICMC, abordar os dilemas das redes sociais. No bate-papo, ele vai contar como as informações que fornecemos possibilitam às máquinas conhecerem nossas preferências e se tornarem importantes instrumentos de persuasão. Pesquisador em ciências de computação, o professor atua principalmente na área de robótica autônoma, aprendizado de máquinas, processamento de imagens, reconhecimento de padrões e realidade virtual.

Os dois bate-papos são gratuitos, abertos a todos os interessados, não demandam inscrições prévias e terão como mediadora a jornalista Denise Casatti, analista de comunicação no ICMC. Para participar, basta acessar o canal ICMC TV no Youtube.

Os eventos são uma iniciativa do Grupo de Trabalho do Núcleo de Comunicação Construtiva do ICMC e estão inseridos no contexto da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que acontece de 19 a 23 de outubro. Promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a SNCT definiu para esta edição o tema Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira.

Bate-papo O Dilema das Redes: o que conecta as redes neurais artificiais e as redes sociais?

Quando: quinta-feira, 22 de outubro, a partir das 19 horas

Onde: no canal ICMC TV no Youtube – www.icmc.usp.br/e/86105

Convidado: Moacir Ponti, professor do ICMC-USP

Bate-papo O Dilema das Redes: como fugir do controle da Matrix nas redes sociais?

Quando: sexta-feira, 23 de outubro, a partir das 19 horas

Onde: no canal ICMC TV no Youtube – www.icmc.usp.br/e/5a9a7

Convidado: Fernando Osório, professor do ICMC-USP

