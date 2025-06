Base do SAMU passa por reforma e recebe investimento de meio milhão de reais

Entre as melhorias já realizadas estão a instalação de telhas isotérmicas — que solucionam definitivamente os problemas de infiltração —, cobertura para as ambulâncias, pintura total da unidade, ampliação do almoxarifado, cobertura sobre o gerador de energia e adequação do gradil externo com ampliação do estacionamento e acesso ao gerador.

Também foi reformado o lava-rápido das ambulâncias, com substituição dos azulejos, piso, duchas e sistema de escoamento de água, além da modernização da sala do Centro de Controle Operacional (CCO), que recebeu novos pontos de atendimento, armários e gabinetes planejados. A unidade passa ainda por adequações visuais, conforme os padrões do Ministério da Saúde, construção de estacionamento externo, galeria para captação de água e drenagem pluvial, reinstalação elétrica e troca de mobiliário.

A diretora de Manutenção da SMS, Adriana de Arruda Camargo, informou que o alojamento masculino está sendo ampliado, com reativação do banheiro interno, além de melhorias nos sanitários do vestiário e na cozinha. Bebedouros e aparelhos de ar-condicionado também foram substituídos, visando oferecer mais conforto aos profissionais.

Atualmente, o SAMU São Carlos conta com uma Unidade de Suporte Avançado (USA), seis Unidades de Suporte Básico (USB), 98 funcionários e realiza cerca de 1.300 atendimentos mensais, segundo Daniele Roubles Antoneli, diretora do Departamento de Urgência e Emergência.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, reforçou a importância da obra. “Estamos investindo na infraestrutura do SAMU para garantir melhores condições de trabalho à equipe e, principalmente, oferecer um serviço mais eficiente e seguro à população. Essa reforma era uma demanda antiga e, mesmo diante de dificuldades orçamentárias, priorizamos esse investimento por entender o papel fundamental do SAMU no atendimento de urgências e emergências”, destacou Pilha.

O prefeito Netto Donato também comentou sobre a reforma. “Apesar de todas as dificuldades, saúde no meu governo é prioridade, não podemos deixar de melhorar os serviços prioritários”, afirmou.

O SAMU funciona 24 horas por dia, com o objetivo de prestar atendimento pré-hospitalar móvel em situações de urgência e emergência, de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica ou psiquiátrica. O serviço pode ser acionado gratuitamente pelo número 192.

