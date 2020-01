Barranco em margem do córrego Gregório na região do Castelo Branco causa medo em moradores

Crédito: Marcos Escrivani

Um barranco localizado na margem esquerda do Córrego Gregório, embaixo de uma ponte que liga o Conjunto Residencial Castelo Branco e o Azulville II, mais exatamente no cruzamento das ruas Thiago Caruso com a Rogério Mastrofrancisco causa medo em moradores do bairro.

Um pedreiro residente bem em frente ao problema entrou em contato com o São Carlos Agora na manhã desta segunda-feira, 13 e disse que tem receio que acidente possa acontecer.

Via WhatsApp afirmou que as recentes chuvas, que caem intensamente em São Carlos, só piora e que por várias oportunidades contatou Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos para que tomasse providências. “Mas até agora nada”, disse. “Acredito ser mais um descaso. Veja aí que está desbarrancando toda a margem esquerda do córrego, próximo a ponte de concreto, cuja estrutura está sendo abalada [veja as deformidades e rachaduras nas fotos que fiz da calçada, sobre a ponte] pela movimentação da terra sendo levada pelas chuvas e pela trepidação da ponte, pois ali passam ônibus e caminhões o dia todo, essa é uma das ruas comerciais da região”, disse o pedreiro.

