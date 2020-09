Crédito: Divulgação

Um barraco de madeira, em uma área invadida, pegou fogo por volta dos 20 minutos desta segunda-feira, 14, na Avenida Vicente Laurito, no Cidade Aracy.

Segundo apurado, uma garota de 21 anos se feriu levemente no braço direito. O Auto bomba do Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que havia ligação clandestina de energia elétrica (o popular gato). Existe a suspeita que as chamas tenham se originado devido a um curto-circuito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também