“Bandeira Branca” chega a São Carlos para levar ajuda às famílias carentes

Família que necessitar de alimento, basta colocar um pano branco na janela, porta ou portão: não precisa se identificar - Crédito: Marcos Escrivani

Fazer o bem, sem ver a quem. Não expor que precisa de ajuda e buscar doadores que não precisam divulgar um ato de caridade. Com este intuito, a representante comercial Nancy Corsi, 62 anos, lançou nas redes sociais em São Carlos, o projeto “Bandeira Branca” que consiste levar alimentos em geral, produtos de limpeza e higiene pessoal para famílias carentes que passam por dificuldades financeiras nesta época de pandemia da Covid-19.

Voluntária em vários projetos sociais, Nancy recebeu o São Carlos Agora para uma entrevista e disse que a iniciativa surgiu quando ao ver em sua página no Facebook um vídeo que circulava nas redes sociais de autoria de @faeloficialbrasil que sugeria que famílias que necessitassem de ajuda, colocar uma toalha ou até mesmo roupas brancas no portão, nas janelas e portas de suas casas quando necessitassem de alimento. “Assim as famílias nem precisam se identificar neste momento em que muitas passam por dificuldades momentâneas”, disse Nancy.

A representante comercial disse que iria intensificar esta iniciativa nas redes sociais em São Carlos e pediria para famílias que necessitem de ajuda tomem esta iniciativa, independentemente do bairro que residem.

“Assim, outras pessoas que saíssem para compras e vissem um pano branco em uma janela ou no portão, saberia que aquela família precisa de ajuda. Ninguém precisa se identificar. A ideia é preservar a identidade de todos e fazer com que ocorra um ato de amor. A pessoa que for doar, toca a campainha, coloca o alimento na porta e vai embora. Não haverá qualquer tipo de contato e isso fará com que não ocorra aglomeração e o isolamento social seja mantido”, explicou Nancy.

Animada com a ideia, a voluntária espera que esta campanha cresça em São Carlos, uma vez que muitos pais de família perderam o emprego. “Vi esta campanha nas redes sociais, copiei e espero que contagie as pessoas e ajuda chegue a quem necessitar. A pandemia irá proporcionar muito estrago na economia (desemprego) nos próximos meses e acredito que serão dias de sofrimento. Por isso fiz esta proposta, pois será uma forma de amenizar a dor de quem precisa. Peço ajuda da imprensa e de todas as pessoas que podem dar uma contribuição”, finalizou Nancy.

