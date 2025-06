Bancos não terão atendimento presencial nesta quinta

Agência do Banco do Brasil - Crédito: divulgação

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 19/06, quinta-feira, dedicado ao Corpus Christi. As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição

As compensações bancárias não serão efetivadas, incluindo a TED. PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, pode ser feito normalmente.

Na sexta-feira, 20/06, o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento em 19/06 poderão ser pagos no dia útil seguinte, nas localidades onde não há feriado. O sábado não é considerado dia útil e, por esa razão, não há liquidação financeira.

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura aos clientes, que podem usar tanto as áreas de autoatendimento nas agências disponíveis como os canais digitais dos bancos (celulares e computadores) para a realização de transferências e pagamento de contas, e demais serviços.

“Esses canais oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento”, explica o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).



Assessoria

Leia Também