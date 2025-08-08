(16) 99963-6036
sexta, 08 de agosto de 2025
Cidade

Banco do Povo libera mais de R$ 5 milhões em crédito para empreendedores

08 Ago 2025 - 17h14Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Banco do Povo libera mais de R$ 5 milhões em crédito para empreendedores -
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Governo do Estado, anunciou a liberação de R$ 5,29 milhões em linhas de crédito por meio do Banco do Povo para micro e pequenos empreendedores de São Carlos, formais e informais.
 
O programa oferece financiamentos de R$ 200 a R$ 21 mil, com juros entre 0,35% e 1% ao mês e prazos de pagamento acessíveis. O crédito pode ser utilizado para capital de giro, reformas, contratações e outros investimentos voltados ao fortalecimento dos negócios.
 
De janeiro a julho deste ano, o Banco do Povo já registrou 56 operações, somando mais de R$ 1 milhão em financiamentos. Segundo a secretária da pasta, Paula Knoff, a iniciativa busca “dar dignidade aos empreendedores locais e incentivar a geração de emprego e renda”.
 
Os interessados devem procurar o Departamento do Banco do Povo, na Casa do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O prazo para liberação dos recursos varia de 15 a 30 dias úteis.
 
SERVIÇO:
Departamento do Banco do Povo
Endereço: Avenida São Carlos, 1839
Telefones: (16) 3376-6561 / 3374-1750 (Ramais 207, 208 e 209)
E-mail: bancodopovo@saocarlos.sp.gov.br

Leia Também

Fundo Social e SENAC abrem inscrições para três cursos gratuitos de gastronomia em São Carlos
Cidade18h42 - 08 Ago 2025

Fundo Social e SENAC abrem inscrições para três cursos gratuitos de gastronomia em São Carlos

Moradores denunciam descarte irregular de entulho em terreno na Vila Prado
Cidade18h16 - 08 Ago 2025

Moradores denunciam descarte irregular de entulho em terreno na Vila Prado

Rodeio: Prefeitura prepara plano especial de trânsito para os dias de evento
Cidade17h53 - 08 Ago 2025

Rodeio: Prefeitura prepara plano especial de trânsito para os dias de evento

Novela ECOPAG caminha para o fim, associados SINDSPAM em breve receberão valores que foram bloqueado
Cidade15h09 - 08 Ago 2025

Novela ECOPAG caminha para o fim, associados SINDSPAM em breve receberão valores que foram bloqueado

São Carlos Rodeio Fest deve causar aumento de 20% nos negócios do setor de serviços
Evento14h58 - 08 Ago 2025

São Carlos Rodeio Fest deve causar aumento de 20% nos negócios do setor de serviços

Últimas Notícias