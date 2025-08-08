Banco do Povo libera mais de R$ 5 milhões em crédito para empreendedores

O programa oferece financiamentos de R$ 200 a R$ 21 mil, com juros entre 0,35% e 1% ao mês e prazos de pagamento acessíveis. O crédito pode ser utilizado para capital de giro, reformas, contratações e outros investimentos voltados ao fortalecimento dos negócios.

De janeiro a julho deste ano, o Banco do Povo já registrou 56 operações, somando mais de R$ 1 milhão em financiamentos. Segundo a secretária da pasta, Paula Knoff, a iniciativa busca “dar dignidade aos empreendedores locais e incentivar a geração de emprego e renda”.

Os interessados devem procurar o Departamento do Banco do Povo, na Casa do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O prazo para liberação dos recursos varia de 15 a 30 dias úteis.

SERVIÇO:

Departamento do Banco do Povo

Endereço: Avenida São Carlos, 1839

Telefones: (16) 3376-6561 / 3374-1750 (Ramais 207, 208 e 209)

E-mail: bancodopovo@saocarlos.sp.gov.br

