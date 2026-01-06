Banco do Povo libera mais de R$ 1,7 milhão em crédito em 2025

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), liberou ao longo de 2025 um total de R$ 1.733.119,65 em crédito por intermédio do Banco do Povo Paulista. Os recursos beneficiaram micro e pequenos empreendedores do município e reforçam as ações voltadas ao desenvolvimento econômico local, à geração de emprego e renda e ao fortalecimento dos negócios.

De acordo com o balanço consolidado até 30 de dezembro de 2025, o setor de serviços concentrou 78% das operações, seguido pelo comércio, que recebeu 20% dos financiamentos, enquanto a indústria ficou com 2% do volume total liberado.

O levantamento também aponta equilíbrio no perfil dos beneficiários. As mulheres representaram 52% dos empreendedores atendidos pelas linhas de crédito, enquanto 48% das operações foram destinadas a homens, evidenciando o papel do Banco do Povo como instrumento de inclusão produtiva e incentivo ao empreendedorismo.

O Banco do Povo Paulista é uma iniciativa de microcrédito produtivo orientado, desenvolvida em parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e os municípios. O programa oferece condições facilitadas de acesso ao crédito, com taxas de juros reduzidas e prazos adequados à realidade dos pequenos negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável.

Os interessados em conhecer as linhas de crédito disponíveis podem procurar o Departamento do Banco do Povo, localizado na Avenida São Carlos, nº 1.839, onde é realizada a análise conforme o perfil de cada empreendimento.

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, os números de 2025 reforçam a importância da política pública. “Os números do Banco do Povo em 2025 mostram o quanto essa política pública é essencial para fortalecer a economia local. São mais de R$ 1,7 milhão investidos diretamente em quem empreende, gera emprego e movimenta a nossa cidade. Esse crédito chega, principalmente, aos pequenos negócios dos setores de serviços e comércio, que são fundamentais para São Carlos, e com um destaque muito importante para a participação das mulheres empreendedoras, que representam mais da metade das operações realizadas”, destacou.

A secretária ressaltou ainda que o compromisso da administração municipal é ampliar o acesso ao microcrédito produtivo, oferecendo orientação, taxas justas e condições que façam diferença para quem busca crescer de forma sustentável. “O Banco do Povo é uma ferramenta estratégica para promover inclusão, desenvolvimento e novas oportunidades para a população de São Carlos”, finalizou.

