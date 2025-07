Banco do Povo injeta mais de R$720 mil na economia no primeiro semestre

A iniciativa, que integra o programa estadual Banco do Povo Paulista, tem se consolidado como uma das principais ferramentas de fomento ao desenvolvimento econômico da cidade. Com linhas de crédito que variam de R$ 200 a R$ 21 mil, juros a partir de 0,35% ao mês e prazos flexíveis, o programa oferece condições acessíveis para empreendedores formais e informais.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia reafirma que o Banco do Povo tem o objetivo ampliar o acesso ao crédito. Para os próximos meses, a expectativa é de que mais microempreendedores, pequenos negócios e trabalhadores autônomos possam investir em estoque, equipamentos, reformas e capital de giro, com menos burocracia e mais agilidade na liberação dos recursos.

“O Banco do Povo é uma ferramenta essencial para impulsionar o empreendedorismo em São Carlos. Ele oferece crédito com condições justas e acessíveis, permitindo que pequenos negócios cresçam, gerem empregos e movimentem a economia de São Carlos. Nosso compromisso é ampliar ainda mais esse alcance e garantir que nenhum bom projeto fique sem apoio por falta de recursos”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff.

No estado - De 2023 até maio deste ano, o Banco do Povo Paulista já desembolsou mais de R$ 500 milhões em microcrédito em todo o Estado de São Paulo, beneficiando cerca de 32 mil empreendedores. Em São Carlos, a atuação local segue essa tendência de crescimento, com destaque para o apoio a MEIs, microempresas e produtores rurais, que representam a maior parte dos beneficiários.

Empreendedores interessados em solicitar crédito podem entrar em contato com o Banco do Povo São Carlos pelo telefone (16) 3376-6561 ou pelo e-mail: bancodopovo@saocarlos.sp.gov.br. O atendimento também pode acontecer de forma presencial, na Casa do Trabalhador, na Avenida São Carlos, 1.839 – Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Balanço – São Carlos também obteve avanços na geração de empregos. No mesmo período, a “Casa do Trabalhador Antônio Cabeça Filho”, ligada ao Departamento de Qualificação e Inclusão ao Mercado de Trabalho, disponibilizou 2.056 vagas. Destas, 1.310 não tinham preferência de gênero, enquanto 74 foram destinadas prioritariamente a mulheres e 672 a homens. Houve ainda 34 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).

Ao final do semestre, 683 contratações foram efetivadas, sendo 375 de homens e 298 de mulheres, além de 10 pessoas com deficiência (6 homens e 4 mulheres). A maioria dos contratados possuía ensino médio completo (416), seguidos por aqueles com ensino fundamental completo ou incompleto (155), e ensino superior em andamento ou concluído (68). No campo da assistência trabalhista, a unidade também registrou 1.957 entradas de Seguro-Desemprego e analisou 3.778 recursos administrativos.

O Banco do Povo de São Carlos encerrou o primeiro semestre de 2025 com resultados expressivos no apoio ao empreendedorismo local. Ao todo, foram concedidos R$ 722.873,27 em empréstimos para pessoas jurídicas, distribuídos em 40 operações de crédito, fortalecendo micro e pequenos negócios em diversos setores da economia municipal.