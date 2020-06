Banco de Sangue da Santa Casa tem queda de 30% nas doações

Crédito: Divulgação

O Banco de Sangue da Santa Casa precisa com urgência de doadores de todos os tipos sanguíneos. Mesmo com a pandemia, em média, passavam pelo Banco de Sangue 30 doadores por dia. Com essa quantidade, os estoques estavam se mantendo estáveis. De duas semanas pra cá, as doações diminuíram 30%. Na última semana, o número de voluntários caiu pra 18 por dia, e muitos doadores que agendaram horário, não compareceram ao local para realizar a doação.

A quantidade disponível de bolsas deve durar até as próximas duas semanas, o que é muito preocupante, já que o Banco de Sangue atende todas as demandas de cirurgias e emergências do hospital.

Segundo a coordenadora do Banco de Sangue da Santa Casa, Ariane Iazorli, as doações diminuíram pelo fato de que muitos doadores voltaram ao trabalho: “com a mobilização da população, os estoques permaneceram estáveis. Mas para as próximas semanas, o número está muito baixo para suprir nossas demandas diárias. Os agendamentos diminuíram bastante por conta do retorno dos doadores ao trabalho. Peço para que a população continue nos ajudando. Em nome da equipe do Banco de Sangue, aproveito para parabenizar todos os doadores pelo próximo dia 14 de junho, em que é comemorado o Dia do Doador, e dizer que vocês são muito importantes para nós. Sempre atendem nosso chamado quando são contatados. Não deixem de doar. Precisamos muito de todos vocês, pois não existe nenhum substituto para o sangue”, comenta a coordenadora.

Em virtude da pandemia, o Banco de Sangue tem seguido as regras da Associação Brasileira de Hematologia. É obrigatório o uso de máscara de proteção facial. Foi proibida a entrada de acompanhantes. Pra facilitar, as doações estão sendo agendadas pelo WhatsApp ou pelo telefone fixo para evitar aglomerações. Sendo assim, é possível garantir a proteção de todos os doadores e profissionais.

Vale ressaltar que para ser doador, é preciso ter entre 18 e 69 anos, ter mais de 50 Kg e estar em boas condições de saúde. O voluntário também não pode fumar uma hora antes da doação e nem ingerir bebida alcoólica 24 horas antes. E é preciso apresentar um documento oficial com foto.

SERVIÇO

BANCO DE SANGUE DA SANTA CASA

AGENDAMENTO DE DOAÇÕES:

(16) 99104-6748 (WhatsApp) e (16) 3509-1230 (fixo)

De segunda a sexta-feira, das 8h às 15h

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Segunda a sexta-feira – 8h às 12 horas

Sábados – 8h às 11 horas

