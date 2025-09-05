(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Cidade

Paciente precisa de doações de sangue após cirurgia cardíaca

05 Set 2025 - 10h10Por Jéssica C.R.
O senhor Ercilio Jorge Calchi passou recentemente por uma cirurgia cardíaca para troca da válvula aórtica e, devido a complicações hemorrágicas, necessita com urgência de transfusões de sangue.

O sobrinho de Ercilio , entrou em contato com o SCA e informou que qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo, tanto para uso imediato no tratamento do paciente quanto para a reposição dos estoques, fundamentais para atender a outros casos emergenciais.

Como doar

Banco de Sangue da Santa Casa
 (16) 3509-1230
 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30, para agendamento.

Horários de doação:

  • Segunda a sexta-feira: das 8h às 11h45

  • Sábado: das 8h às 10h45

