Paciente precisa de doações de sangue após cirurgia cardíaca

O senhor Ercilio Jorge Calchi passou recentemente por uma cirurgia cardíaca para troca da válvula aórtica e, devido a complicações hemorrágicas, necessita com urgência de transfusões de sangue.
O sobrinho de Ercilio , entrou em contato com o SCA e informou que qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo, tanto para uso imediato no tratamento do paciente quanto para a reposição dos estoques, fundamentais para atender a outros casos emergenciais.
Como doar
Banco de Sangue da Santa Casa
(16) 3509-1230
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30, para agendamento.
Horários de doação:
-
Segunda a sexta-feira: das 8h às 11h45
-
Sábado: das 8h às 10h45