Paciente precisa de doações de sangue após cirurgia cardíaca

O senhor Ercilio Jorge Calchi passou recentemente por uma cirurgia cardíaca para troca da válvula aórtica e, devido a complicações hemorrágicas, necessita com urgência de transfusões de sangue.

O sobrinho de Ercilio , entrou em contato com o SCA e informou que qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo, tanto para uso imediato no tratamento do paciente quanto para a reposição dos estoques, fundamentais para atender a outros casos emergenciais.

Como doar

Banco de Sangue da Santa Casa

(16) 3509-1230

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30, para agendamento.

Horários de doação:

Segunda a sexta-feira: das 8h às 11h45

Sábado: das 8h às 10h45

