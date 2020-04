Banco de Sangue da Santa Casa precisa com urgência de doações

Crédito: Divulgação

Os estoques de sangue dos tipos negativos despencaram no Banco de Sangue da Santa Casa. O tipo O negativo caiu 60% e o que tem hoje é suficiente para 1 semana. A situação do A e do B negativo é ainda mais crítica: os estoques caíram 80% e o que sobrou é suficiente para apenas um dia.

Com a pandemia do Coronavírus, desde o dia 23 de março, as doações estão sendo feitas de forma agendada para evitar aglomerações. Por isso, a entrada de acompanhantes também não está sendo mais permitida. A equipe do Banco de Sangue está fazendo duas coletas a cada 15 minutos.

“Por causa dessa necessidade de doações dos tipos sanguíneos negativos, nós reservamos horários especiais para esses doadores. Então quem puder vir doar, é só ligar para que possamos agendar”, explica a coordenadora do Banco de Sangue, Ariane Iazorli.

Para ser doador, é necessário ter entre 18 e 69 anos, ter mais de 50 Kg e estar em boas condições de saúde. O voluntário também não pode fumar uma hora antes da doação e nem ingerir bebida alcoólica 24 horas antes. E é preciso apresentar um documento oficial com foto.

SERVIÇO

BANCO DE SANGUE

Agendamento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h.

Telefone para agendamento: (16) 3509-1230

Horário de funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 12h; sábado: 8h às 11h

