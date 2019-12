Banco de Sangue da Santa Casa necessita com urgência de doador O negativo

Crédito: Divulgação

O Banco de Sangue da Santa Casa de São Carlos tem neste momento apenas 10 bolsas do tipo O negativo, o que corresponde a 20% do que seria necessário. Só para se ter uma ideia, essa quantidade é suficiente apenas para um paciente em situação mais grave. E no hospital, 3 pessoas já estão internadas em estado grave e com essa tipagem sanguínea.

Em relação aos outros tipos sanguíneos, o estoque está 40% abaixo do ideal. Para ser doador, é necessário ter entre 18 e 69 anos, ter mais de 50 Kg e estar em boas condições de saúde. O voluntário também não pode fumar uma hora antes da doação e nem ingerir bebida alcoólica 24 horas antes. E é preciso apresentar um documento oficial com foto.

O doador pode estacionar de graça no estacionamento PARAKI, que fica em frente à Santa Casa (Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 672).

SERVIÇO

BANCO DE SANGUE DA SANTA CASA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Segunda-feira a sexta-feira – 8h às 12h; sábados – 8h às 11h; Dias 31 de dezembro e 1º de janeiro – não vai abrir

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também