Banco de Sangue da Santa Casa de São Carlos abre em horário especial

O auxiliar administrativo Bruno dos Santos Farcic é doador desde os 18 anos - Crédito: Divulgação

O Banco de Sangue da Santa Casa vai funcionar em horário especial no dia 25 de novembro, data em que é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. As doações vão poder ser feitas das 7h30 às 12h e das 14h às 16h. Mas é preciso entrar em contato antes para agendar. “Ainda temos horários disponíveis para agendamento para esta quarta-feira, 25 de novembro, e também para quinta e sexta-feira. A partir de segunda-feira (30), nossa agenda está vazia. Precisamos muito da solidariedade de todos para manter os nossos estoques estáveis”, afirma a coordenadora do Banco de Sangue, Ariane Iazorli.

O auxiliar administrativo Bruno dos Santos Farcic é doador de sangue há 12 anos. “Eu comecei a doar sangue quando estava no Tiro de Guerra. O caseiro precisou de sangue e eu fui voluntário. De lá para cá, não parei mais de doar”, comenta.

Só neste ano, de janeiro até agora, quase 5.500 voluntários doaram seu tempo e sua solidariedade. Com isso, foram coletadas mais de 4 mil bolsas de sangue e mais de 4 mil vidas foram salvas.

O Dia Nacional do Doador de Sangue foi criado como uma forma de celebrar e agradecer os voluntários. “A data também tem o objetivo de sensibilizar a comunidade sobre a importância da doação, que precisa ser feita de forma contínua, para que consigamos manter os estoques dos hemocentros em todo o país. Dependemos da ajuda de todos para continuar salvando vidas”, ressalta Ariane Iazorli.

O mês de novembro foi escolhido para celebrar a data porque, tradicionalmente, no fim do ano as doações costumam cair em função das festas de Natal e Ano Novo e do período de férias para muitos profissionais.

O analista de desenvolvimento, Fábio Santella trabalha na Santa Casa há um ano e meio. E há quase 17 anos, é doador de sangue. “Eu me coloco na pele das famílias e das pessoas que estão precisando. Eu me sentiria muito agradecido se alguém doasse sangue por mim. Então, me sinto muito feliz por poder estar contribuindo com outras pessoas”.

QUEM PODE DOAR?

Homens e mulheres entre 18 e 69 anos, com mais de 50 Kg e com boas condições de saúde. O voluntário também não pode fumar uma hora antes da doação e nem ingerir bebida alcoólica 24 horas antes. E é preciso apresentar um documento oficial com foto.

Para vir doar, o voluntário pode estacionar de graça no estacionamento PARAKI, que fica em frente à Santa Casa (Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 672).

SERVIÇO:

BANCO DE SANGUE

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

DIA NACIONAL DO DOADOR DE SANGUE (25 DE NOVEMBRO) - 7h30 às 12h e das 14h às 16h.

DEMAIS DIAS:

Segunda a sexta-feira - 7h30 às 12h

Terças e quintas - 13h30 às 15h30

Sábados - 8h às 11 h

AGENDAMENTO DE DOAÇÕES:

Segunda a sexta-feira - 8h às 15h

Contatos: (16) 99104-6748 (WhatsApp) e (16) 3509-1230 (fixo)

