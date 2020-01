Banana Brasil adere a Cavalgada Solidária: no cardápio, paella caipira

Crédito: Divulgação

Marcada para acontecer domingo, 9 de fevereiro, a quinta edição da Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer recebeu mais um importante apoio.

O almoço beneficente e limitado a 350 pessoas terá como cardápio paella caipira e que será feita pelos mestres Fábio Oliveira e Étori Perondi. O preparo e apoio será do Banana Brasil no fornecimento de alguns ingredientes e disponibilização da estrutura. “Farão o processamento dos itens nas instalações do Banana e de lá os tachos partem para o evento finalizados e servidos. Estamos felizes em estar junto novamente com a Comissão Paixão Sertaneja”, afirmou Toninho Bertacini.

Os interessados em adquirir convites do almoço é só entrar em contato com a Rede Feminina de Combate ao Câncer pelo fone (16) 33711244. Os convites são limitados e o preço é de R$ 30,00. 100% da renda do almoço será revertida para a entidade que atende cerca de 1,500 mil pacientes acometidos pela doença em São Carlos.

