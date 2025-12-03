(16) 99963-6036
Baixa pressão de água afeta quatro bairros durante manutenção do SAAE nesta quarta-feira

saae - Crédito: Arquivo/São Carlos Agorasaae - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que moradores dos bairros Itamarati, Fagá, Munique e Astolfo podem enfrentar baixa pressão de água na manhã desta quarta-feira (3). A redução temporária é necessária para a realização de uma manutenção emergencial na rede de abastecimento.

De acordo com o SAAE, os trabalhos devem durar cerca de três horas, período estimado para a conclusão do serviço e normalização do fornecimento de água nos bairros afetados.

A autarquia orienta que a população utilize água de forma consciente durante o período de manutenção, evitando desperdícios e priorizando atividades essenciais.

O SAAE reforça que equipes estão empenhadas para concluir o reparo no menor tempo possível, visando restabelecer plenamente o sistema de abastecimento.

