Bairros de São Carlos terão interrupção de energia elétrica nesta quarta-feira, 21

O desabastecimento terá uma duração aproximada de 4h - Crédito: Divulgação

Um “desligamento programado”, assim denominado pela CPFL Paulista, responsável pela distribuição de energia elétrica está previsto para acontecer em alguns bairros de São Carlos, nesta quarta-feira, 21.

O desabastecimento terá uma duração aproximada de 4h, devendo começar às 9h30 e o restabelecimento previsto para aproximadamente às 13h30.

O São Carlos Agora entrou em contato com a empresa no intuito de buscar informações complementares como, por exemplo, quantos bairros serão atingidos pelo “desligamento programado” e quantas famílias e estabelecimentos comerciais serão atingidos.

A empresa não respondeu tais questionamentos e disse que a “CPFL Paulista informa que realiza no dia 21/5, um desligamento programado na rede elétrica que atende ao endereço mencionado, em São Carlos. A intervenção é necessária para execução de obras de melhoria na rede de distribuição do munícipio e foi devidamente informada aos órgãos responsáveis pelo trânsito na cidade. Seguindo as recomendações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), todos os desligamentos programados também são previamente informados aos clientes por meio de comunicado. Vale destacar que o cliente pode acompanhar as programações de manutenções em sua região por meio do site da companhia, em https://servicosonline.cpfl.com.br/agencia-webapp/#/desligamento-programado.

Um dos bairros que serão atingidos pelo desligamento programado é o Conjunto Residencial Astolpho Luís do Prado.

