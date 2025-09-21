"‘Tive que comprar água para tomar banho": bairros de São Carlos relatam 48h sem abastecimento

Falta de água é problema crônico no bairro - Crédito: reprodução site Em Tempo

Moradores de diferentes regiões de São Carlos entraram em contato com o São Carlos Agora para relatar a falta de água que já dura mais de 24 horas em alguns bairros.

Na Rua Joaquina Eduardo Catarino, no bairro Rancho Velho, uma família contou que está sem uma gota de água desde a tarde de sexta-feira (19), às 13h. No local, vive um bebê de apenas quatro meses e um idoso, que não conseguem tomar banho nem realizar atividades básicas. “Não tem água para nada”, desabafou a moradora.

Situação semelhante é relatada na Vila Nery, onde moradores afirmam estar há dois dias sem abastecimento. Uma das reclamações destaca que, mesmo após inúmeras ligações ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), não há previsão para o retorno. “Estamos tendo que comprar água até para tomar banho. Tem pessoas doentes em casa e não pinga uma gota”, afirmou uma moradora.

No bairro Portal do Sol, o problema começou na noite de sexta-feira (19), por volta das 20h, e segue até este domingo (21). “Não existe sobrevivência numa casa sem água há mais de 30 horas”, criticou outro morador.

Além disso, moradores da Vila Nery reforçam que a situação se repete constantemente. “Já faz um mês que sofremos com a falta de água. Não é justo enquanto alguns desperdiçam lavando calçada, ficamos sem ter o que beber. Muitas famílias não têm caixa d’água e há crianças doentes em casa. É uma vergonha”, declarou uma leitora.

São Carlos Agora entrou em contato com o Saae e aguarda um posicionamento oficial sobre os motivos da interrupção e a previsão de restabelecimento do fornecimento de água nos bairros afetados.

