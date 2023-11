Bairro rural de São Carlos pode completar 4 dias sem energia elétrica

SIGA O SCA NO

Alimentos estragados: foto tirada por morador. “Perdemos toda a comida” - Crédito: Divulgação

Quatro dias ou 96 horas sem energia elétrica. Dez chácaras que abrigam aproximadamente 40 pessoas em um bairro rural em frente ao Posto Castelo (km 222) da rodovia Washington Luís (SP-310) estão sem energia elétrica desde o dia 3 de novembro, quando uma forte chuva com rajadas de vento atingiu grande parte do interior paulista.

Vários residentes entraram em contato com o São Carlos Agora no início da tarde desta segunda-feira, 6, e não esconderam a revolta. Uma das famílias tem ainda uma idosa que, devido a vários problemas de saúde, que está debilitada, só de alimenta com comida batida em liquidificador. “Mas sem energia elétrica, a situação está muito complicada”, disse.

A reportagem questionou a reclamante que afirmou que ela e outras famílias entraram em contato com a Ouvidoria da CPFL Paulista. Contudo, as reivindicações pararam em vários protocolos. “Ainda não fomos atendidos e permanecemos sem energia”, lamentou. “A resposta, dizem, é que a demanda é grande e por isso a demora na restauração do sistema”, disse.

Alimentos estragados e sem banho

Após 96 horas sem energia elétrica, outro morador disse que os alimentos que necessita de refrigeração se perdeu, como carnes, margarinas, leite, entre outros.

“As roupas não tem como lavar. Banho não tem como tomar. Estamos nos sentido abandonados”, lamentou.

