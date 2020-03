Bairro Presidente Collor vai ser recapeado com recursos do próprio município

Crédito: Divulgação

O prefeito Airton Garcia e o secretário de Obras Públicas, Reginaldo Peronti, assinaram na tarde desta segunda-feira (9/3), a ordem de serviço para dar início aos serviços de recapeamento nas ruas do bairro Presidente Collor.

O investimento será de R$ 1.807.726,37 com recursos próprios do município. No total serão recapeados 51.375,97 metros quadrados de vias. O serviço começa essa semana.

“O serviço de recape não vai parar até o final da minha administração. Sempre que podemos utilizamos recursos próprios para fazer recape, além dos recursos que já conseguimos junto a Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil. A minha intenção é recapear 90% das ruas da cidade em quatro anos”, disse o prefeito Airton Garcia que pediu celeridade nas obras.

Reginaldo Peronti explicou que além do bairro Presidente Collor, algumas ruas do Cidade Aracy II também vão ser recapeadas. “Vamos iniciar os serviços ainda essa semana pelo Presidente Collor, porém também vamos fazer algumas ruas do Cidade Aracy que não foram contempladas em outros convênios. Fizemos um planejamento, um traço fino na região, e vamos fazer todas as ruas que faltam. Importante ressaltar que essa região não estava prevista nos R$ 30 milhões, por isso fizemos outro processo licitatório, mas com recursos próprios”, finalizou o secretário de Obras Públicas.

Também participaram da assinatura do novo convênio os secretários de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, que reivindicou o recape do bairro Presidente Collor e de e de Planejamento e Gestão, Caco Colenci.

Recape 30 milhões – Foram realizadas duas licitações, no total são 6 lotes. Os envelopes referentes a Concorrência de Nº 03/2019, Processo Administrativo N.º 16303/2019 e da Concorrência N.° 04/2019, Processo Administrativo N.º 16304/2019 já foram abertos. O valor máximo fixado pela administração para a Concorrência de Nº 03/2019 foi de R$ 25.048.849,78 e para a Concorrência 04/2019 de R$ 10.740.262,30. No momento a Comissão de Licitações aguarda os chamados prazos de recursos.

Com esses valores a Secretaria Municipal de Obras Públicas estima recapear outros 1.500 quarteirões, atendendo mais 27 bairros. Nessa etapa receberão os serviços os seguintes bairros: Jardim Medeiros, Jardim Beatriz, Vila Carmem, Boas Vista (1 e 2), Recreio dos Bandeirantes, Jardim Paulista, Jardim Bandeirantes, Acapulco, São Carlos III, Ipanema, Santa Mônica, Jardim Brasil, Vila Monteiro, Jardim Ricetti, Portal do Sol, Cardinalli, Bicão, Vila Nery, Centro (trechos da ruas XV de Novembro, Carlos Botelho e Rui Barbosa), Jardim Tortorelli (duas últimas ruas), Samambaia, Vila Marina, Jacobucci, Vila São José, Munique, Itamarati, Maria Stella Fagá e trechos da avenida Trabalhador São-carlense, próximo à USP e terminal rodoviário. Os R$ 30 milhões são provenientes de recursos do Banco do Brasil.

