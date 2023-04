Baile da Cavalgada será sábado (15) com três atrações

Crédito: Divulgação

A 26ª Cavalgada da Babilônia ocorrerá no próximo dia 23 de abril, com saída pontualmente às 10h30 na Getúlio Vargas e a organização do evento prepara um lindo baile em comemoração aos 26 anos de tradição do evento. Os filhos do cantor Édson, da dupla Edson e Hudson, Vitor e Vitória e as duplas da cidade, Pedro Vitor e Mariana e João Pedro e Zé Paulo serão as atrações da festa, que ocorrerá no Celeiro, bar e eventos à partir das 22h. “A cavalgada da Babilônia é reconhecidamente uma das maiores do Estado e os seus 26 anos não podem deixar de ser comemorados, por um preço justo e várias atrações, convidamos à todos participar desta festa” Afirmou a organização.

Os convites limitados (R$ 25,00 homens e R$ 20,00 mulheres) podem ser adquiridos na Semifoque Western e na loja Felipe Calçados.

Com renda revertida para a manutenção do Santuário e Creche Divina Providência, a Cavalgada é realizada pela Comissão Paixão Sertaneja, Santuário da Babilônia e possui cobertura do São Carlos Agora.

