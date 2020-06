Bacharelado em Ciência de Dados: novo curso da USP oferecerá 20 vagas em São Carlos

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, oferecerá um novo curso de graduação a partir do próximo ano: o Bacharelado em Ciência de Dados. Com duração de 4 anos, o curso terá 20 vagas e será em período integral.

O ingresso no Bacharelado em Ciência de Dados será realizado, tal como nos demais cursos da USP, por meio do vestibular da Fuvest e também via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), voltado aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “O ICMC já oferece diversas oportunidades de graduação nas áreas de computação, matemática e estatística. A proposta do novo curso é inovadora, agrega todas essas áreas, e o Instituto reúne as competências necessárias para formar um bom profissional em ciência de dados”, ressalta a diretora do ICMC, Maria Cristina Ferreira de Oliveira.

Os alunos que concluírem o Bacharelado em Ciência de Dados vão dominar conhecimentos e habilidades em campos como: algoritmos; estruturas de dados e programação; inteligência artificial, aprendizado de máquina e mineração de dados estruturados e não estruturados; modelagem, organização, armazenamento e gerenciamento de dados; modelagens matemáticas e estatísticas; otimização; inferência estatística; visualização científica e de informação. Além disso, os estudantes desenvolverão competências éticas, de comunicação e de pesquisa.

“O novo curso, juntamente com as demais iniciativas do Instituto, coloca o ICMC como um grande polo de ciência de dados no Brasil, atendendo uma enorme demanda do mercado de trabalho e também acadêmica”, explica o professor Thiago Pardo, presidente da Comissão de Graduação do Instituto. Entre as demais ações do Instituto, o professor ressalta as alterações efetuadas na grade curricular do Bacharelado em Estatística que, a partir deste ano, passou a se chamar Bacharelado em Estatística e Ciência de Dados; a formação complementar oferecida aos alunos pela ênfase em ciência de dados dos cursos de graduação do ICMC; a ênfase em ciência de dados proporcionada pelo Mestrado Profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria (MECAI); o grupo de extensão DATA; o MBA em Ciência de Dados; e a realização regular da Escola Avançada de Big Data Analysis, cuja última edição foi em 2019.