Baby-Boom agita Parque Ecológico de São Carlos

Crédito: Divulgação

Nos últimos dias, vários nascimentos de animais silvestres vêm alegrando o dia a dia dos funcionários do Parque Ecológico Dr. Antônio Teixeira Vianna. Os nascimentos marcam o sucesso ao apoio a conservação ex-situ das espécies sob cuidados do local, e sempre é motivo de muita comemoração.

Mico Leão Dourado, Emas, Sauim de Coleira, Anta, Alpaca, Cisnes e outras espécies, já estão cuidando de seus filhotes, algumas destas espécies são ameaçadas de extinção, como os sauins e os micos leões e outras estão com suas populações na natureza bastante reduzidas, caso de emas e antas. No total nasceram 12 filhotes.

“Além de oferecer lazer de boa qualidade a milhares de pessoas todos os meses, a preservação de espécies de nossa fauna também é um dos pilares do Parque Ecológico, e a equipe de lá vem se esforçando ao máximo neste sentido”, afirma o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho.

Recentemente o Parque Ecológico recebeu mais um exemplar do primata amazônico ameaçado, o sauim de coleira, vindo sob recomendação do Plano Nacional para Conservação da Espécie – PAN, coordenado pelo ICMBio em Parceria com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil – AZAB, este animal irá reforçar o grupo de animais da espécie já abrigados no local e espera-se nascimentos em breve.

“Estes nascimentos trazem muita satisfação, mas também muita responsabilidade para a equipe. São animais delicados e importantes para a sobrevivência de suas espécies e cada nascimento conta muito, para que elas se perpetuem no futuro”, explica o diretor de Gestão do Parque Ecológico de São Carlos, Fernando Magnani.

Magnani cita como exemplo o recente envio de uma anta nascida no Parque Ecológico de São Carlos para o programa de reintrodução da espécie que já havia sido extinta no Estado do Rio de Janeiro, e o “Juninho”, apelido carinhoso dado pela equipe do Parque, já está solto na natureza cumprindo o papel da espécie.

Leia Também