Azuaite repudia crime em Porto Alegre e diz “caso George Floyd acontece todos os dias no Brasil”

Azuaite repudia crime racista e pede punição exemplar aos responsáveis: assassinato foi gravado por câmeras de segurança do supermercado. - Crédito: Divulgação

O vereador Azuaite Martins de França (Cidadania) afirmou nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, que no Brasil “acontecem todos os dias casos como o de George Floyd (cidadão negro estrangulado por um policial branco em maio deste ano em Minneapolis, Estados Unidos)”, ao expressar repúdio pelo assassinato de João Alberto Silveira Freitas, morto após ser espancado no estacionamento do supermercado Carrefour em Porto Alegre. O vereador também expressou indignação com a violência de que tem sido alvo a vereadora Ana Lúcia Martins, primeira mulher negra eleita para a Câmara de Vereadores de Joinville, no Norte catarinense. Desde domingo com o resultado das eleições, ela vem recebendo ataques em redes sociais e até ameaças de morte.

Depois de expressar sentimento de pesar à família de João Alberto Silveira Freitas, Azuaite conclamou as autoridades gaúchas a atuarem com agilidade na punição aos assassinos. “Mais que ficarmos indignados, precisamos exigir um basta. Depois de um caso vem outro e depois mais outro e as pessoas já não se sensibilizam. João Alberto morreu porque era negro. Até quando a sociedade brasileira vai aceitar esse estado de barbárie?”

Para Azuaite, “os brasileiros precisam se insurgir contra o ódio que nos diminui como nação civilizada. E dizer não ao racismo. Dizer não de todas as formas, em todos os lugares e com todas as vozes”. “Todos nós temos o direito de viver livremente num país civilizado, num estado democrático”, concluiu.

