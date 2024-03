Azuaite protocola projeto de lei para dar nome de Professora Flora Bernardi a uma escola municipal

Crédito: Arquivo pessoal

O vereador Azuaite Martins de França, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, protocolou projeto de lei no Legislativo, que propõe dar o nome de Professora Flora Mendes Bernardi a uma das escolas públicas municipais a serem inauguradas em São Carlos.

Conforme destacou o vereador, ex-aluno da professora, a iniciativa visa homenagear a memória de uma notável educadora reconhecida pela grande contribuição oferecida à educação pública no município.

A professora Flora, que faleceu no último dia 29, aos 99 anos, lecionou francês para mais de 20 mil alunos de escolas públicas de São Carlos, cidade onde viveu por mais de 70 anos. “Com muita justiça, ao longo de sua carreira a professora recebeu homenagens e conquistou a admiração de colegas de trabalho e principalmente o carinho de seus alunos”, afirmou Azuaite.

Nascida em Jaboticabal em 19 de junho de 1924, filha de José Luiz Bernardi e Guiomar Mendes Bernardi, Flora Mendes Bernardi foi única mulher entre 7 irmãos que seguiram o magistério por influência da mãe, professora, que deixou de lecionar para cuidar da família. Os pais fizeram questão que os filhos estudassem e, como as melhores oportunidades estavam em São Paulo, ela seguiu para a capital onde se formou pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP).

Após ingressar no magistério oficial mediante concurso público, a professora radicou-se em São Carlos no ano de 1952, vindo lecionar nas cadeiras de Francês e Português na Escola Estadual “Dr. Álvaro Guião” (durante 28 anos) e na Escola Estadual “Coronel Paulino Carlos”. Foi também diretora da Escola Estadual “Bispo Dom Gastão” e atuou na Delegacia de Ensino de São Carlos ministrando palestras a professores e funcionários da rede estadual.

Flora Bernardi lecionou num período de ensino tradicional, porém desde o início da carreira, inovou ao introduzir música nas aulas, competições, e incentivar os alunos a trocarem correspondências com estudantes franceses. Em 1960, a professora levou um grupo de estudantes para um encontro com Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir em Araraquara e chegou a adotar um livro editado na França sem aprovação da Secretaria de Educação.

Considerava a escola o complemento de seu lar e os alunos, seus filhos adotivos. Deu aulas para mais de uma geração da mesma família, no período entre 1952 e 1982. Após a aposentadoria continuou durante anos a trabalhar com aulas particulares e tradução de textos mantendo o idioma francês presente em sua vida, por meio de leituras e filmes.

Em 1979, foi eleita “Professora do Ano” recebendo homenagens em sessão solene promovida pela Câmara Municipal. No ano anterior, foi homenageada pelo Rotary Clube como “Professora Símbolo do Ano”. Em 2012, seu nome foi atribuído pela Escola Estadual “Dr. Álvaro Guião” à Sala de Leitura inaugurada por ocasião do aniversário de 101 anos do estabelecimento.

