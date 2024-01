Azuaite diz que “retrato” de São Carlos revelado pelo censo do IBGE deve pautar agenda do governo municipal

Azuaite na tribuna da Câmara: “Dados preocupantes revelados pelo IBGE são desafios para o governo de São Carlos” -

O vereador Azuaite Martins de França afirmou que a agenda para São Carlos neste governo e no futuro que tomará posse no próximo ano precisa ser o enfrentamento da desigualdade e a melhoria dos indicadores sociais do município. No primeiro pronunciamento do ano, na sessão plenária desta quarta-feira (24), o vereador apontou para os dados revelados pelo Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com foco nas carências de São Carlos em questões como distribuição de renda, ocupação, condições de saúde e desempenho escolar no ensino fundamental. “Essa é a grande preocupação que precisamos ter com a nossa cidade”, destacou.

“Eu procurei buscar um retrato de São Carlos, a exemplo de outros vereadores que encontram o retrato da cidade no mato que está sendo cortado agora, no asfalto com buraco que está sendo recapeado agora – sempre às vésperas das eleições – mas fui buscar no IBGE que aponta a face real da cidade”, disse o parlamentar.

Ponderou que São Carlos tem uma população de 254.857 habitantes, dos quais 130.886 são mulheres e 123.971 homens; 170.822 pessoas são brancas, 65.589 pardas, 18.125 pretas, 1.977 amarelas e 322 indígenas. Enfatizou a seguir a posição do município no contexto estadual e nacional em diversos aspectos.

“O produto interno bruto de São Carlos verificado pelo IBGE foi de R$ 12 bilhões, 139 milhões e 152 mil, que coloca o município em 95º. lugar entre os 5.570 municípios brasileiros e quanto ao PIB per capita está na 381 posição no país e a produção média de riqueza por habitante é de R$ 37.652,04 por ano”, destacou.

Ainda que o IDH (Indice de Desenvolvimento Humano) de São Carlos seja elevado (0,805 que coloca o município em 28º. lugar no Brasil), e a renda mensal seja de 3,2 salários mínimos, Azuaite demonstrou preocupação ao percentual de ocupação na cidade e o elevado número de pessoas com renda mensal de até 0,5 salário mínimo.

“Quando se vê que o percentual da população ocupada em São Carlos é de 36,7%, a cidade passa a estar na 72ª. posição no estado de São Paulo e a 305ª no país, ou seja, 71 municípios paulistas e 304 no país têm maior oferta de trabalho”.

POBREZA E MORTALIDADE INFANTIL - Um problema a ser enfrentado de imediato, na avaliação de Azuaite, é aquele relacionado com o percentual da população com renda mensal per capita de até 0,5 salário mínimo, que em São Carlos atinge 28,5 %, que representa o 504º lugar no estado e o 4 961.o lugar no país. “São Carlos tem à sua frente 141 municípios paulistas com pobreza menor e no país 609 municípios concentram menos miséria, o que é preocupante e mostra por que as nossas ruas estão cheias de pedintes”.

Outro setor com dados alarmantes é a saúde. A mortalidade infantil em São Carlos é de 8,01 crianças para cada mil nascidas vivas, índice que empurra São Carlos para a posição de número 334 no estado e 3 237 no Brasil. “Isto é, existem 311 municípios paulistas e 2 333 brasileiros com índice de mortalidade infantil menor que São Carlos, segundo o IBGE”.

Quanto às internações devidas a diarreia, São Carlos registra 0,2 para cada mil habitantes, figurando na posição de número 386 no estado e 4.284 no Brasil, o que corresponde a ter 259 municípios paulistas e 1286 municípios brasileiros em melhores condições que São Carlos.

Na Educação, o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de São Carlos registrou no ano de 2021, nota 6,5 nos anos iniciais e 5,7 nos anos finais. Alcançou respectivamente nas posições de números 110 no estado e 518 no país nos anos iniciais, e posições de números 67 no estado e 645 no país nos anos finais.

“Isso quer dizer que quanto à nota do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental, 109 municípios do estado de São Paulo são melhores que São Carlos e nos anos finais existem 66 cidades com desempenho na educação melhores que São Carlos. No país, as cidades à nossa frente somam 518 nos anos iniciais e 274 nos anos finais.

“Este é o retrato de São Carlos. Os dados coletados pelo censo devem pautar a atuação dos atuais governantes e daqueles que vão se candidatar às eleições deste ano. Porque são informações precisas e essenciais para o planejamento e a formulação de políticas públicas”, afirmou Azuaite. “Mas hoje São Carlos tem Secretaria de Planejamento? O secretário tem conhecimento desses números? Quais são suas propostas para melhorar os indicadores sociais da cidade?”, finalizou.

