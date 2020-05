Avenida sem asfalto acumula água da chuva na região do CDHU

Crédito: Divulgação

“Está inviável a situação da rua Avenida Ayrton Salvador Leopoldina Júnior, ao lado do CDHU (na Vila Isabel). Com esta frase, um leitor do São Carlos Agora definiu a situação da via, que fica ao lado de um piscinão e que traz incômodo para moradores e trabalhadores.

Na manhã desta segunda-feira, 25, via WhatsApp o reclamante entrou em contato com o portal e relatou que a via é utilizada por trabalhadores que dirigem-se para empresas localizadas nas proximidades e com a chuva recente que caiu sobre São Carlos, a situação da avenida ficou precária. “Por não ser asfaltada, trouxe muitos incômodos. Ela fica ao lado de um piscinão que ser para escoar a água, pois quando chove o CDHU fica alagado. Porém ao fazer isso os tratores jogaram a terra do buraco que fizeram nessa estrada”, disse o reclamante. “É com a chuva fica impossível passar por ali. Muitos funcionários ficaram atolados naquele lama e motociclistas escorregaram. O perigo é intenso”, garantiu.

“A Prefeitura precisa resolver essa situação, pois está fazendo com que os trabalhadores cheguem atrasado e possam ainda se machucar. Todo esse barro, quando chove, desce para essa avenida”, finalizou.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também