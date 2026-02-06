Avenida Paulista terá interdição parcial a partir de fevereiro para obra de passarela

Trânsito - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana anunciou que a Avenida Paulista terá interdição parcial entre os dias 9 de fevereiro e 3 de agosto de 2026. A medida será adotada na região do SESC, com bloqueio de uma faixa de rolamento no sentido Avenida Tancredo Neves/Centro.

A interdição é necessária para a construção de uma passarela de pedestres sobre a linha férrea, obra que será executada pela empresa Rumo. O objetivo é ampliar a segurança e facilitar a travessia de pedestres no trecho.

Durante o período de obras, os motoristas que seguirem pela Avenida Paulista no sentido Avenida Tancredo Neves/Centro deverão utilizar rotas alternativas, com desvio pela Rua José Nunes e pela Avenida Comendador Alfredo Maffei. Já o tráfego no sentido Centro/Avenida Tancredo Neves permanecerá liberado, sem alterações.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana orienta os condutores a evitarem a via, sempre que possível, e a redobrarem a atenção à sinalização no local. A recomendação é para que os motoristas programem seus deslocamentos com antecedência, a fim de reduzir transtornos durante o período de interdição.

