Avenida no Jardim Monte Carlo será interditada pela Prefeitura

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Secretaria Municipal de Obras Públicas informa que vai interditar a avenida Papa João Paulo VI, a partir da avenida República do Líbano, no Jardim Monte Carlo, no período de 25 a 28 de agosto, para a realização do serviço fresagem do pavimento asfáltico e de recapeamento.

Os moradores e comerciantes da região já foram avisados, com antecedência, da necessidade de interdição desta importante via de acesso aos bairros da região sul da cidade. O local estará sinalizado.

