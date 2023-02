Avenida na região do Bicão será interditada para a realização de obras

Departamento de Trânsito - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito comunica que realizará a interdição total da avenida Maria Consuelo Brandão no trecho entre a rua Mário França Carri e Rotatória do Bicão (acesso à rua Cícero Soares Ribeiro), a partir da próxima segunda-feira, 20, até sábado, 25, para a execução das obras de drenagem de água e esgoto do empreendimento Parque Monte Blanc (MRV). Em caso de antecipação do serviço, a via poderá ser liberada antes do prazo estabelecido.

A SMTT orienta os motoristas para que evitem esse local, procurando rotas alternativas e de desvio como a avenida Cícero Soares Ribeiro, rua Ângelo Provinciali, rua Henrique Alves Filho, rua Antônio Scuracchio, avenida Marcello Foccorini, avenida Gipsy Garcia Ferreira e rua Coronel Domingos Marinho de Azevedo.

