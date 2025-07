Avenida José Pereira Lopes será interditada neste fim de semana para Corrida Electrolux 2025

Compartilhar no facebook

Corrida de rua - Crédito: Pixabay

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSPMU) informou que a Avenida José Pereira Lopes será interditada neste sábado (26) e domingo (27) até às 13h, em razão da montagem da estrutura e realização da 13ª edição do evento “Círculo Cidades Paulistas 2025 – Corrida Electrolux”.

A interdição ocorrerá nos dois sentidos da via, no trecho entre as ruas Papa João XXIII e André Rinaldi Petroni. A SMSPMU orienta os motoristas a evitarem a região e utilizarem rotas alternativas.

Para os condutores que seguem no sentido Centro–Bairro, o desvio será feito pelas ruas Papa João XXIII, Coriolano José Gibertoni e Júlio Rocha. Já no sentido Bairro–Centro, a orientação é utilizar as ruas Francisco Fiorentino, Luiz Gama e a Avenida Sallum.

O evento integra o calendário esportivo da cidade e deve atrair grande público durante o fim de semana.

