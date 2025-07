Avenida João Deriggi no Jardim do Bosque será pavimentada

O serviço vai contemplar cerca de 400 metros de pavimentação, dando continuidade ao prolongamento da via até a avenida Humberto Carlos Morasco. O projeto inclui ainda a construção de uma nova rotatória no cruzamento entre as duas avenidas. A previsão é que a obra seja concluída em até 20 dias, desde que as condições climáticas sejam favoráveis.

Segundo Sebastião Batista, secretário adjunto de Mobilidade Urbana, o objetivo da intervenção é melhorar o escoamento do tráfego, aumentar a segurança viária e aperfeiçoar a mobilidade urbana na região, beneficiando diretamente motoristas, pedestres e moradores que utilizam o trecho diariamente.

Os trabalhos estão sendo realizados com recursos de contrapartida no valor de R$ 240 mil provenientes de empreendimentos imobiliários, direcionados pela Secretaria para ações de infraestrutura no sistema viário municipal.

Durante o período das obras, o trânsito ficará interditado no local. Apenas moradores do Condomínio Monte Everest terão acesso, exclusivamente pela avenida Otto Werner Rosel.

A Secretaria orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas durante as obras e solicita a compreensão da população, além de atenção redobrada ao trafegar nas proximidades da intervenção.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSPMU) vai realizar nos próximos dias, as obras de pavimentação da avenida João Deriggi, no Jardim do Bosque, zona sul de São Carlos.