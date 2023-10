Avenida Francisco Pereira Lopes segue interditada

SIGA O SCA NO

02 Out 2023 - 10h19

02 Out 2023 - 10h19 Por Da redação

Avenida Fco Pereira Lopes está interditada - Crédito: Prefeitura Municipal

A avenida Francisco Pereira Lopes, na altura do antigo restaurante Casa Branca segue interditada na manhã desta segunda-feira (2) como consequência do temporal que atingiu a cidade na noite de ontem.

Equipes da Prefeitura Municipal e do SAAE estão realizando a limpeza na rotatória do Cristo que ficou alargada após o córrego do Mineirinho transbordar.

A prefeitura também está realizando a limpeza na baixado do Mercado Municipal, onde também foi registrado alagamento.

De acordo com a Defesa Civil, durante todo o domingo choveu 62,6 milímetros, sendo que somente entre 20h e 22h foram computados 32,4 milímetros.

