terça, 02 de dezembro de 2025
Cidade

Avenida Comendador Alfredo Maffei terá interdição parcial a partir desta quarta-feira para obras de drenagem

02 Dez 2025 - 12h20Por Jéssica C.R.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que a Avenida Comendador Alfredo Maffei terá interdição parcial a partir desta quarta-feira (3), no trecho entre a Rua Visconde de Inhaúma e a Rua Orlando Pichi, próximo ao Sesc São Carlos.

Segundo o SAAE, a intervenção será realizada de forma alternada nas duas pistas — tanto no sentido Centro quanto no sentido Shopping — para permitir a implantação de infraestrutura de drenagem vinculada a um empreendimento em construção.

Os trabalhos começam nesta quarta e devem seguir até o fim da semana. O cronograma, no entanto, pode sofrer alterações caso haja condições climáticas desfavoráveis.

A autarquia orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo local, respeitarem toda a sinalização instalada e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas para evitar congestionamentos e garantir mais segurança durante a execução das obras.

