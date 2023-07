Avenida Bruno Ruggiero ganha rotatória denominada “Eduardo Montmorency”

SIGA O SCA NO

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito informa que vai liberar nesta terça-feira (04/07), o trânsito de veículos na nova rotatória da avenida Bruno Ruggiero, construída na altura do cruzamento com a avenida dos Sanhaços, defronte ao Condomínio Orizzonti di San Carlo.

A rotatória implantada na confluência das avenidas Bruno Ruggiero e dos Sanhaços foi denominada Dispositivo Viário Dr. Eduardo Montmorency, proposta pela Lei de autoria do vereador Marquinho Amaral, presidente da Câmara Municipal de São Carlos.

A nova rotatória teve custo de R$ 359.156,79 e faz parte de contrapartida da empresa MRV Engenharia e Participações S/A, para mitigação dos impactos no sistema viário, em função dos empreendimentos implantados na região.

A implantação da rotatória objetivou a melhoria da segurança viária, considerando que a rotatória é um dispositivo de controle de tráfego, tipo cruzamento circular e ordenador de fluxos no local, ordenando os acessos a avenida Bruno Ruggiero com eliminação dos cruzamentos do canteiro central anterior e posterior.

O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, explicou que o trânsito será liberado imediatamente em virtude do intenso tráfego de veículos na região. “A inauguração oficial da rotatória será realizada após conclusão do gramado”.

Após a liberação da obra serão fechados dois cruzamentos da avenida Bruno Ruggiero: da rua Pedro Fernandes Alonso e o cruzamento defronte ao Condomínio Orizzonti di San Carlo.

