Avenida Bela Cintra em Água Vermelha passa por recapeamento

Avenida Bela Cintra faz conexão com a estrada vicinal Abel Terrugi - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está recapeando e recuperando a base do solo de toda a extensão da avenida Bela Cintra no distrito de Água Vermelha, via que faz conexão com a estrada vicinal Abel Terrugi.

O recape está sendo feito em 4,5 mil metros de vias públicas, um investimento de R$ 400 mil. A obra tem o apoio da Secretaria Municipal de Administração Regional, através do Departamento de Administração da Região 8.

“O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) do Governo do Estado de São Paulo reconheceu uma solicitação do prefeito Airton Garcia e está recuperando o asfalto da avenida. O Estado fez o recape da vicinal que liga Água Vermelha a Santa Eudóxia e como havia um saldo remanescente junto a empresa Bandeirantes, nós conseguimos convencer o DER que fizesse também o recape da avenida”, explicou João Muller, secretário de Obras.

Para Netto Donato, secretário de Governo, essa ajuda do Estado é muito importante. “O prefeito Airton Garcia solicitou e mais uma vez o Governo atendeu. É um investimento grande para Água Vermelha. Com mais esse serviço prestado, o distrito será um dos primeiros locais a ter próximo dos 100% das vias públicas recuperadas”, concluiu Netto.

Segundo a Secretaria de Obras Públicas a empresa também está utilizando uma máquina chamada misturador que adiciona cimento junto ao asfalto triturado, recuperando também parte da base da avenida Bela Cintra.

