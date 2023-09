Avanço de áreas de instabilidade pode provocar chuvas isoladas no final de semana

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Sexta-feira (01/09)

Tempo estável na maior parte do estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens, sem previsão de chuva. No entanto, no setor oeste do estado há previsão de aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, devido à formação de áreas de instabilidade sobre o Maro Grosso do Sul. Temperaturas elevadas.

Sábado (02/09) e Domingo (03/09)

O avanço de áreas de instabilidade pré-frontais favorecem a formação de chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas no estado de São Paulo, durante o final de semana. Temperaturas elevadas.

IPMET

Leia Também