Avançam as obras de terceiras faixas na SP-310 em São Carlos

Em um trabalho simultâneo de várias equipes, a Ecovias Noroeste Paulista avança com as obras de terceiras faixas da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Está acontecendo, dos quilômetros 236+100m ao 240+730m, entre o Jardim Embaré e o Jardim Hikare, trabalhos de terraplenagem, limpeza da camada vegetal, escavação, execução de aterro e compactação para receber as camadas estruturais do novo pavimento.

Enquanto isso, a instalação de barreiras de concreto, para segurança do usuário e do colaborador, avança para o trecho entre as milhas 231+830m e 234, da entrada do Jardim Tangará até próximo à Igreja Missão Encorajamento e ao Country Club.

A terceira faixa de rolamento está sendo construída no canteiro central da SP-310. Durante a execução dos serviços, a pista da esquerda permanece interditada em ambos os sentidos da rodovia.

As obras acontecem de segunda a quinta-feira: das 6h às 17h; sexta-feira: das 6h às 16h e sábado: das 7h às 17h.

A Ecovias Noroeste Paulista orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho em obras e se programarem com antecedência. Também é perturbador o uso de rotas alternativas e evitar, sempre que possível, o uso da rodovia para deslocamentos urbanos.

Assessoria Ecovias

Leia Também