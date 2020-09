Auxílio merenda será depositado no próximo dia 7; benefício continua até o final do ano

Leitores entraram em contato com a redação do São Carlos Agora solicitando informações sobre o crédito do auxílio merenda que é depositado todo mês pela Prefeitura Municipal aos pais de alunos da rede municipal de ensino.

O secretário de Agricultura e Abastecimento, Caio Solci informou que o valor de R$ 50,00 será creditado no próximo dia 7, como ocorre todo o mês.

Caio Solci também informou que o benefício será pago até o final do ano, sendo a última data em 07 de dezembro.

O vale alimentação é entregue para as famílias de cada aluno matriculado na rede municipal de ensino no valor de R$ 50,00 por mês e deve ser utilizado, exclusivamente, na aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais da cidade. O repasse desses recursos é para suprir as condições mínimas de alimentação dos alunos que estudam em uma das 60 unidades escolares do município.

