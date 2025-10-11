Automóvel é o principal meio de transporte usado para ir ao trabalho em São Carlos

Trânsito em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Os dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE revelam que, em São Carlos, o automóvel é o meio de transporte mais utilizado pelos trabalhadores. Dos moradores ocupados, 55.929 pessoas utilizam carro para se deslocar até o trabalho. Em seguida aparecem o ônibus, com 18.478 usuários, e a motocicleta, usada por 13.098 pessoas.

Outros meios, como bicicleta (3.330) e a pé (11.794), também têm participação relevante, enquanto o trem ou metrô praticamente não aparece, com apenas 12 registros, com informações de pessoas que residem na cidade, mas trabalham em outras cidades, como a capital por exemplo.

O levantamento mostra ainda que 3.497 pessoas utilizam meios classificados como “outros”, o que pode incluir transporte por aplicativo, vans, caronas ou veículos de empresa.

Tempo de deslocamento

Entre os que vão a pé, a maior parte (34,71%) leva de 6 a 15 minutos para chegar ao trabalho, e 26,67% percorrem o trajeto em até 5 minutos. Apenas 1,87% caminham entre 1 e 2 horas.

Quem vai de automóvel tende a enfrentar percursos um pouco mais longos: 43,92% levam de 6 a 15 minutos, 35,23% de 16 a 30 minutos e 8,79% de 31 minutos a 1 hora. Pouco mais de 2,5% gastam entre 1 e 2 horas.

Já entre os usuários de ônibus, o tempo médio é maior. Somando as faixas, 43,38% gastam de 31 minutos a 1 hora, enquanto 11,96% levam de 1 a 2 horas. Apenas 0,71% conseguem chegar em até 5 minutos.

Panorama nacional

No Brasil, o Censo mostra que a maioria da população ocupada trabalha no próprio município de residência. O automóvel, com 32,3%, é também o principal meio de deslocamento no país, seguido pelo ônibus (21,3%) e a pé (12,4%).

Em São Carlos, o padrão acompanha a média nacional, mas com destaque para o uso expressivo do transporte individual motorizado, o que reforça a dependência do carro particular como principal meio de mobilidade urbana.

