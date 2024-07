Aumentar as séries na musculação pode melhorar ganhos de força e hipertrofia muscular? Pesquisa recruta voluntários

Um estudo do Laboratório de Adaptações Neuromusculares ao Treinamento de Força (Musculab) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) pretende investigar se um grande aumento de volume (número de séries) na musculação pode prejudicar, ou não, os ganhos de força e hipertrofia muscular. Para isso, são convidados voluntários para realizar testes com diferentes protocolos gratuitamente.

A pesquisa é desenvolvida pelos doutorandos Júlio Camargo e Deivid Gomes da Silva, sob orientação de Cleiton Libardi, docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH) da UFSCar e coordenador do Musculab. De acordo com o professor, o estudo é importante porque seus resultados embasarão ajustes em programas de musculação, de forma a evitar prejuízos nas adaptações musculares de seus praticantes.

Para verificar se a progressão de grande magnitude no número de séries semanais pode atenuar as adaptações musculares em praticantes com experiência no treinamento, os pesquisadores compararão dois protocolos com diferentes aumentos percentuais no volume: VOL120 (aumento de 120% no volume de treinamento em relação ao previamente realizado); VOL20 (aumento de 20% no volume de treinamento em relação ao realizado anteriormente). Além de avaliar os ganhos de força e a hipertrofia muscular, uma pesquisa vai analisar os biomarcadores de proteólise muscular, que são indicadores de manipulação de proteínas no músculo. "Espera-se que o estudo traga informações relevantes sobre como diferentes estratégias de aumento de volume influenciando as adaptações musculares. Ainda assim, é confirmado que aumentos abruptos no volume de treinamento podem, de fato, prejudicar a hipertrofia muscular devido a uma resposta proteolítica aumentada , profissionais e praticantes de musculação poderão fazer novos ajustes em seus treinamentos", aborda Libardi sobre a expectativa da pesquisa.

Para realizar o estudo, estão sendo recrutados voluntários, mulheres ou homens, entre 18 e 35 anos, saudáveis, isentos de lesão ou comprometimento osteomuscular, e que praticam musculação há pelo menos dois anos de maneira ininterrupta. Os participantes passarão por testes e avaliações no Musculab, e comitês de musculação, suplemento protéico, avaliações de força e hipertrofia muscular e avaliação da composição corporal. O projeto terá duração de três meses.

As pessoas interessadas em participar do estudo devem fazer contato com a equipe de pesquisa, pelos números de Whatsapp (19) 99118-0143 (Júlio) e (16) 99732-3805 (Deivid).

Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 74689423.3.0000.5504).

