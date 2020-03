Aulas do curso de grafite tiveram início no Centro de Qualificação Profissional

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com o Centro Paula Souza/ETEC “Paulino Botelho”, iniciou na manhã desta quarta-feira (11/03), no Centro de Qualificação Profissional, localizado na rua José Bonifácio, n.º 889, as aulas do curso de grafite, que foi disponibilizado para São Carlos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, através do Programa de Qualificação “São Paulo Criativo”.

Participaram da aula inaugural do curso de grafite o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Walcinyr Bragatto e a representante da ETEC “Paulino Botelho” do Centro Paula Souza, Cássia Regina Azevedo.

No curso de grafite o aluno é preparado para organizar ideias por intermédio da linguagem de desenho, além de identificar técnicas de proporção e escala e características de diferentes materiais, como tintas, sprays, adesivos, papéis, dentre outros e proporcionar condições para que o aluno construa imagem em suportes de grandes formatos e elabore projetos de pintura mural.

Cássia Regina Azevedo, representante da ETEC “Paulino Botelho” destacou ser muito importante a parceria da Secretaria de Trabalho, com o Governo do Estado de São Paulo “para qualificarmos pessoas para o ingresso no mercado de trabalho, isso traz um resultado positivo para nós e o pessoal que procura pelos cursos”, disse.

O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Walcinyr Bragatto, ressaltou que a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda fechou parceria com o Governo do Estado no final do ano passado para ofertar cursos gratuitos e de excelente qualificação do Programa São Paulo Criativo.

“Nós estamos vivendo uma mudança muito rápida no mercado de trabalho, profissões que existiam antes hoje já não existem mais, algumas novas profissões surgiram e essa área da Economia Criativa, de formação em artes, é muito importante.

Constatamos os alunos motivados a serem profissionais na área que possuem habilidade na área que possuem habilidade, proximidade e gosto em atuar e hoje o mercado está se abrindo para essas atividades, então, nós estamos atentos a isso e com certeza teremos muito sucesso nas profissões novas que estão surgindo em São Carlos”, finalizou Bragatto.

