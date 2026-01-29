Aulas de Temperos Caseiros serão realizadas em 27 e 28 de fevereiro; inscrições já estão abertas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Sindicato Rural Patronal de São Carlos (SENAR) e o Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude, anunciou a abertura das inscrições para o Curso de Temperos Caseiros, voltado à população interessada em aprender técnicas práticas e seguras de manipulação e processamento de condimentos.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 9 e 25 de fevereiro, das 8h30 às 16h30, na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”, localizada na Avenida São Carlos, nº 1839, região central. Para participar, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. O curso é destinado a pessoas com idade mínima de 16 anos e alfabetização básica.

Ao todo, estão disponíveis 15 vagas. As aulas ocorrerão nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2026, sexta-feira e sábado, das 8h às 17h, na sede do SENAR, situada na Rua Jesuíno de Arruda, nº 2431, no Centro.

A capacitação tem como objetivo transmitir conhecimentos sobre higiene, boas práticas de manipulação de alimentos e técnicas artesanais para a produção de temperos caseiros, sem o uso excessivo de aditivos químicos. A proposta contribui para uma alimentação mais saudável, além de estimular a autonomia na cozinha, a redução de custos domésticos e até mesmo a geração de renda, por meio da possível comercialização dos produtos.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, ressaltou a importância da iniciativa. “Este curso é uma oportunidade para que jovens e adultos adquiram habilidades úteis para o dia a dia, melhorem a qualidade da alimentação e descubram alternativas de geração de renda. Queremos ampliar o alcance dessa capacitação e garantir que mais pessoas possam se beneficiar dela”, afirmou.

