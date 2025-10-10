(16) 99963-6036
sexta, 10 de outubro de 2025
Especial Outubro Rosa

Aulão de Karatê celebra o Outubro neste sábado em São Carlos

10 Out 2025 - 13h04Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Karatecas durante os treinos no Olaio - Crédito: Miltinho MarchettiKaratecas durante os treinos no Olaio - Crédito: Miltinho Marchetti

O Espaço Fênix realiza neste sábado, 11 de outubro, às 15h, um aulão especial de karatê em alusão ao Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama.

Com o tema “Força, Coragem e Superação”, o evento propõe um treino que mescla resistência física e resiliência mental de forma lúdica e motivadora, reforçando a importância da prática esportiva como aliada na saúde e no bem-estar. A atividade também busca valorizar o espírito de solidariedade, com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer.

A aula contará com a presença dos senseis Christian Tavares, Marina Gatti e Davi Caldeira, além da atleta Rosana Boni, que juntos conduzirão o treino coletivo com foco na integração e na motivação pessoal dos participantes.

O evento será realizado na Rua Julio Prestes de Albuquerque, 540, Vila Jacobucci.

 Serviço:
Aulão de Karatê – Outubro Rosa
11 de outubro (sábado), às 15h
Espaço Fênix – R. Julio Prestes de Albuquerque, 540 – Vila Jacobucci
Entrada: 1 kg de alimento não perecível
 

Leia Também

UFSCar realiza campanha de cadastramento de doadores de medula óssea no dia 20 de outubro
Cidade13h52 - 10 Out 2025

UFSCar realiza campanha de cadastramento de doadores de medula óssea no dia 20 de outubro

Sebrae leva 800 empreendedores da região de São Carlos para a Feira do Empreendedor 2025
Cidade11h12 - 10 Out 2025

Sebrae leva 800 empreendedores da região de São Carlos para a Feira do Empreendedor 2025

Programa de pós-graduação em Estatística da USP e da UFSCar abre inscrições para ingresso em 2026
Cidade11h10 - 10 Out 2025

Programa de pós-graduação em Estatística da USP e da UFSCar abre inscrições para ingresso em 2026

Família relata melhora no estado de saúde do pequeno Raphael após pedidos de oração
Esperança e Fé08h43 - 10 Out 2025

Família relata melhora no estado de saúde do pequeno Raphael após pedidos de oração

Pane elétrica na captação do Ribeirão Feijão causa baixa pressão e desabastecimento em vários bairros
Cidade07h59 - 10 Out 2025

Pane elétrica na captação do Ribeirão Feijão causa baixa pressão e desabastecimento em vários bairros

Últimas Notícias