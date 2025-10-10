Aulão de Karatê celebra o Outubro neste sábado em São Carlos

Karatecas durante os treinos no Olaio - Crédito: Miltinho Marchetti

O Espaço Fênix realiza neste sábado, 11 de outubro, às 15h, um aulão especial de karatê em alusão ao Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama.

Com o tema “Força, Coragem e Superação”, o evento propõe um treino que mescla resistência física e resiliência mental de forma lúdica e motivadora, reforçando a importância da prática esportiva como aliada na saúde e no bem-estar. A atividade também busca valorizar o espírito de solidariedade, com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer.

A aula contará com a presença dos senseis Christian Tavares, Marina Gatti e Davi Caldeira, além da atleta Rosana Boni, que juntos conduzirão o treino coletivo com foco na integração e na motivação pessoal dos participantes.

O evento será realizado na Rua Julio Prestes de Albuquerque, 540, Vila Jacobucci.

Serviço:

Aulão de Karatê – Outubro Rosa

11 de outubro (sábado), às 15h

Espaço Fênix – R. Julio Prestes de Albuquerque, 540 – Vila Jacobucci

Entrada: 1 kg de alimento não perecível



